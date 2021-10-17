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У клієнтки monobank за ніч
зникли всі заощадження

У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:17

  phantom_systems написав:Карту, на которой сбережения, нельзя "светить" ни в магазинах, ни на помойках типа Али. Для этого должны быть другие карты с минимально достаточным балансом.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А теперь включаем логическое мышление.
Всё классно, приведённые примеры - мелочь с происходящим.
А кому и зачем необходима тотальная регистрация каждого в "Дії", я её, как открыл, так и присел - а ведь ещё существует поправка, на то, что 25% населения находятся в зоне недоступной для высокоскоростного интернета.
80% находятся за балансом нищеты, и для них это не приоритет.
.................................................................
А открытый Email уже обязывают выдавать с паспортом.
- НЕ случайно ли такое количество "совпадений"?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:12

  Vlad442 написав:Когда человек дает карту кассиру в супермаркете это он передает данные третьим людям? Человек с хорошей памятью может запомнить все данные. Или незаметно сфоткать/снять видео.

Над кассами уже есть видеофиксация. Я на своей карте три цифры CVV изолентой заклеил, а потом вообще затер.
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 18 лис, 2021 22:20, всього редагувалось 1 раз.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:13

  illya2091 написав:завжди приходило підтвердження з Алі, але останнім часом одразу. Тіко не пам"ятаю, чи я сам щось спростив, чи вони...


Тіко - это на каком?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:19

  Bobua написав:Ідіотизм якийсь...

А ліміти?
А основна сума у "сейфі" (під %), а лише частинка -- готова до миттєвих витрат?
Невже у того моно нема таких елементанних функцій? Чи то, просто, у неї мозку нема? :(

У меня на Привате один раз прошла транзакция на 1000 грн при лимите в 2 грн. Даже звонка не было за запрос про оплату. После этого я затер CVV
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:33

  p_a_l написав:
  Bobua написав:Ідіотизм якийсь...

А ліміти?
А основна сума у "сейфі" (під %), а лише частинка -- готова до миттєвих витрат?
Невже у того моно нема таких елементанних функцій? Чи то, просто, у неї мозку нема? :(

У меня на Привате один раз прошла транзакция на 1000 грн при лимите в 2 грн. Даже звонка не было за запрос про оплату. После этого я затер CVV


при правильном подхоже с вас можно списать деньги даже с 0 лимитом на расходы даже при заблокированной и закрытой карте. Почитайте что такое МОТО-платеж - он идет без авторизации - его списывают в клиринг ... так что все эти ваши оленьи методы защиты - это все фигня, если у вас захотят украсть профессионалы - тут вам ничего не поможет

https://rau.ua/ru/news/novyj-sposob-pryema-oplat/
IMPRINTER
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