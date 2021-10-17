У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження

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phantom_systems написав:Карту, на которой сбережения, нельзя "светить" ни в магазинах, ни на помойках типа Али. Для этого должны быть другие карты с минимально достаточным балансом.
А теперь включаем логическое мышление. Всё классно, приведённые примеры - мелочь с происходящим. А кому и зачем необходима тотальная регистрация каждого в "Дії", я её, как открыл, так и присел - а ведь ещё существует поправка, на то, что 25% населения находятся в зоне недоступной для высокоскоростного интернета. 80% находятся за балансом нищеты, и для них это не приоритет. ................................................................. А открытый Email уже обязывают выдавать с паспортом. - НЕ случайно ли такое количество "совпадений"?
А ліміти? А основна сума у "сейфі" (під %), а лише частинка -- готова до миттєвих витрат? Невже у того моно нема таких елементанних функцій? Чи то, просто, у неї мозку нема?
У меня на Привате один раз прошла транзакция на 1000 грн при лимите в 2 грн. Даже звонка не было за запрос про оплату. После этого я затер CVV
при правильном подхоже с вас можно списать деньги даже с 0 лимитом на расходы даже при заблокированной и закрытой карте. Почитайте что такое МОТО-платеж - он идет без авторизации - его списывают в клиринг ... так что все эти ваши оленьи методы защиты - это все фигня, если у вас захотят украсть профессионалы - тут вам ничего не поможет
phantom_systems написав:Карту, на которой сбережения, нельзя "светить" ни в магазинах, ни на помойках типа Али. Для этого должны быть другие карты с минимально достаточным балансом.
а что делать с картами, на которых стоит кредитный лимит и своих 0.00 ? Свои сбережения - то свои, а кредитные точно так же могут увести злоумышленники и точно так же как в этой истории ничего от банка не дождешься и потом ему отдавать свои. Всякие лимиты в настройках карты 100% гарантии тоже не дают.
Есть чисто дебетовые карты. Бывает, что кредитный лимит нельзя отключить, но его хотя бы можно минимизировать, скажем, до 1 тыс. грн. CVV поставить свой или динамический, который каждый час меняется, Моно это умеет. Да и вообще PayPass/PayWave в помощь, зачем давать кому-то свою карту в руки? Дебетовые виртуальные карты делаются за пару минут, самое оно для интернетных покупок.
phantom_systems написав:Карту, на которой сбережения, нельзя "светить" ни в магазинах, ни на помойках типа Али. Для этого должны быть другие карты с минимально достаточным балансом.
А теперь включаем логическое мышление. Всё классно, приведённые примеры - мелочь с происходящим. А кому и зачем необходима тотальная регистрация каждого в "Дії", я её, как открыл, так и присел - а ведь ещё существует поправка, на то, что 25% населения находятся в зоне недоступной для высокоскоростного интернета. 80% находятся за балансом нищеты, и для них это не приоритет. ................................................................. А открытый Email уже обязывают выдавать с паспортом. - НЕ случайно ли такое количество "совпадений"?
Это началось раньше, ещё с биометрических паспортов. Все данные при оформлении заносят в единую базу. Хорошо, что сетчатку не сканируют как в Эмиратах. Так что Дия не представляет собой ничего особенного, просто возможность прочитать ваши же данные из единой базы.
phantom_systems написав:Карту, на которой сбережения, нельзя "светить" ни в магазинах, ни на помойках типа Али. Для этого должны быть другие карты с минимально достаточным балансом.
А теперь включаем логическое мышление. Всё классно, приведённые примеры - мелочь с происходящим. А кому и зачем необходима тотальная регистрация каждого в "Дії", я её, как открыл, так и присел - а ведь ещё существует поправка, на то, что 25% населения находятся в зоне недоступной для высокоскоростного интернета. 80% находятся за балансом нищеты, и для них это не приоритет. ................................................................. А открытый Email уже обязывают выдавать с паспортом. - НЕ случайно ли такое количество "совпадений"?
Это началось раньше, ещё с биометрических паспортов. Все данные при оформлении заносят в единую базу. Хорошо, что сетчатку не сканируют как в Эмиратах. Так что Дия не представляет собой ничего особенного, просто возможность прочитать ваши же данные из единой базы.
Ошибаетесь! Приват уже имеет(официально) скан голоса. В большинстве случаев подшивается под электронную подпись.