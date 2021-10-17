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У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:48
IMPRINTER написав:Kudrjavuy
это какой еще скан голоса? где записывают его оригинал?
С подтверждённого контакта по телефону.
По ряду стандартных вопросов, изложенной в Вашей истории.
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Kudrjavuy
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