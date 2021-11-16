Він заявив, що це "програма для підтримки людей та бізнесу".
Дивися повний текст Гетманцев пояснив, чому «тисячею за вакцинацію» не можна буде оплатити комуналку та ліки.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:29
Гетманцев пояснив, чому «тисячею за вакцинацію» не можна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев пояснив, чому «тисячею за вакцинацію» не можна буде оплатити комуналку та ліки.
Додано: Чет 18 лис, 2021 14:30
Гетманцев заявил, что это «программа для поддержки людей и бизнеса». И в чём же тогда заключается поддержка людей,если нельзя использовать на самое необходимое???
Додано: Чет 18 лис, 2021 14:31
Популизм на популизме. Мы вам что-то дадим, на что-то, но что и на что - пока не скажем. Ха-ха-ха.
Додано: Чет 18 лис, 2021 15:41
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