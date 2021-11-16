Гетманцев пояснив, чому «тисячею за вакцинацію» не можна...

Та. Пора вже сходити в оперу, філармонію... :) Пару років не був.
Але чомусь мучать невиразні підозри, що народ піде на 95квартал... І навіть доплатить...
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Додано: Чет 18 лис, 2021 20:11
Та. Пора вже сходити в оперу, філармонію... :) Пару років не був.
Але чомусь мучать невиразні підозри, що народ піде на 95квартал... І навіть доплатить...
Додано: Чет 18 лис, 2021 20:51
Додано: Чет 18 лис, 2021 21:27
Теперь проигрываем возможную ситуацию, что стала бы с "иными кормчими".
1. При Кравчуке давали бы на томик Ленина.(хатынку в Канаде)
2. При Кучме на камень из Лондонской мостовой.(Ваучер)
3. При Ющенко на стаканчик мёда.
4. При Януковиче на бутылку водки.
5. При Порошенко на печеньки от Рошен.
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Вопрос - за чем "это называть деньгами"?
Дабы лохи ринули в пункты вакцинации - "развели лохов".
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