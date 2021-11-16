Середня відсоткова ставка для України за кредитами Міжнародного валютного фонду (МВФ) на сьогодні складає близько 2,5%.
Дивися повний текст Мінфін назвав умови, на яких Україна взяла кредит МВФ.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:05
Мінфін назвав умови, на яких Україна взяла кредит МВФ
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Дивися повний текст Мінфін назвав умови, на яких Україна взяла кредит МВФ.
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