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Мінфін назвав умови, на яких
Україна взяла кредит МВФ

Мінфін назвав умови, на яких Україна взяла кредит МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:05

Мінфін назвав умови, на яких Україна взяла кредит МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Середня відсоткова ставка для України за кредитами Міжнародного валютного фонду (МВФ) на сьогодні складає близько 2,5%.

Дивися повний текст Мінфін назвав умови, на яких Україна взяла кредит МВФ.
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