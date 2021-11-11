Еволюція оподаткування. Голова ДПС розповів, що змінить...

Додано: Чет 18 лис, 2021 22:05

Tamagoch написав: та коли вже це припиниться??? щороку нові податкові закони... звичайному ФОПу нема коли працювати - треба вивчати законодавство та складати звіти, або віддавати більшість заробленого бухгалтеру....



справа не в тому, що ефективний бізнес має заробляти на все це, справа в тому, що немає можливості працювати МЕНШЕ, щоб забезпечувати необхідний мінімум доходу і приділяти більше часу рідним, дітям... та коли вже це припиниться??? щороку нові податкові закони... звичайному ФОПу нема коли працювати - треба вивчати законодавство та складати звіти, або віддавати більшість заробленого бухгалтеру....справа не в тому, що ефективний бізнес має заробляти на все це, справа в тому, що немає можливості працювати МЕНШЕ, щоб забезпечувати необхідний мінімум доходу і приділяти більше часу рідним, дітям...

Та им пох. Воровать нечего. Казна пустая.Это же богом избранный народ. Вы че книжек не читали?Ветхий Завет. Второзаконие. Глава 20.Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир; если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе; если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его, и когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужеский пол острием меча; только жен и детей и скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычею врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой; так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих.А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, [и Гергесеев,] как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим.