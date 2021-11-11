RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Еволюція оподаткування. Голова
ДПС розповів, що змінить...

Еволюція оподаткування. Голова ДПС розповів, що змінить...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:52

Еволюція оподаткування. Голова ДПС розповів, що змінить...

Пропонуємо до обговорення:
Пакет змін, який напрацьовано в межах законопроєкту №5600, має саме системний характер.

Дивися повний текст Еволюція оподаткування. Голова ДПС розповів, що змінить новий податковий законопроєкт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96278
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:53

та коли вже це припиниться??? щороку нові податкові закони... звичайному ФОПу нема коли працювати - треба вивчати законодавство та складати звіти, або віддавати більшість заробленого бухгалтеру....

справа не в тому, що ефективний бізнес має заробляти на все це, справа в тому, що немає можливості працювати МЕНШЕ, щоб забезпечувати необхідний мінімум доходу і приділяти більше часу рідним, дітям...
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3252
З нами з: 03.02.13
Подякував: 320 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:05

  Tamagoch написав:та коли вже це припиниться??? щороку нові податкові закони... звичайному ФОПу нема коли працювати - треба вивчати законодавство та складати звіти, або віддавати більшість заробленого бухгалтеру....

справа не в тому, що ефективний бізнес має заробляти на все це, справа в тому, що немає можливості працювати МЕНШЕ, щоб забезпечувати необхідний мінімум доходу і приділяти більше часу рідним, дітям...

Та им пох. Воровать нечего. Казна пустая.
Это же богом избранный народ. Вы че книжек не читали?

Ветхий Завет. Второзаконие. Глава 20.
Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир; если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе; если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его, и когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужеский пол острием меча; только жен и детей и скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычею врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой; так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих.

А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, [и Гергесеев,] как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3877
З нами з: 15.02.11
Подякував: 41 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль розповів, коли в Україну прибудуть кораблі з...
R2 » Сер 17 лис, 2021 09:02
2 126
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 14:09
asdasd
Тисяча гривень за вакцинацію. Шмигаль розповів, звідки...
R2 » Сер 17 лис, 2021 11:31
0 66
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 11:31
R2
Оподаткування мільярдерів принесе у держбюджет США...
R2 » Чет 11 лис, 2021 09:13
9 637
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 15:33
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.