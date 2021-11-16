RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні 95% державних
послуг планують перевести в...

В Україні 95% державних послуг планують перевести в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:16

В Україні 95% державних послуг планують перевести в...

Пропонуємо до обговорення:
Влада планує наступного року значне збільшення кількості надання державних послуг за допомогою сервісу "Дія".

Дивися повний текст В Україні 95% державних послуг планують перевести в електронний формат — Арахамія.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96278
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію 1, 2, 3
R2 » Вів 16 лис, 2021 10:17
29 2583
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 13:42
Gln_Vlrn
В Україні з 1 січня введуть нові правила для ФОПів: що...
R2 » П'ят 19 лис, 2021 11:35
5 175
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 13:36
ggl_inter
В Україні заборонили цифри на індивідуальних номерних...
R2 » Чет 18 лис, 2021 16:13
2 211
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лис, 2021 16:37
korobok777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.