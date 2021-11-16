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В Україні 95% державних послуг планують перевести в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:16
Пропонуємо до обговорення:
Влада планує наступного року значне збільшення кількості надання державних послуг за допомогою сервісу "Дія".
Дивися повний текст В Україні 95% державних послуг планують перевести в електронний формат — Арахамія
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