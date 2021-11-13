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Екс-податківці на Полтавщині «відмили» понад 500 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:13
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України накрила потужний конвертаційний центр на Полтавщині. Через нього «відмили» не менше 500 млн гривень з початку 2021 року.
Дивися повний текст Екс-податківці на Полтавщині «відмили» понад 500 млн гривень, — СБУ
.
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