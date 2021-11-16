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Pfizer уклала контракт на
понад $5 мільярдів для...

Pfizer уклала контракт на понад $5 мільярдів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:15

Pfizer уклала контракт на понад $5 мільярдів для...

Пропонуємо до обговорення:
Американський фармацевтичний гігант, компанія Pfizer Inc, уклала перший багатомільярдний контракт з урядом США на поставку мільйонів доз перорального препарату Paxlovid для лікування захворювань на COVID-19.

Дивися повний текст Pfizer уклала контракт на понад $5 мільярдів для поставки COVID-пігулок у США.
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