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Pfizer уклала контракт на понад $5 мільярдів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:15
Пропонуємо до обговорення:
Американський фармацевтичний гігант, компанія Pfizer Inc, уклала перший багатомільярдний контракт з урядом США на поставку мільйонів доз перорального препарату Paxlovid для лікування захворювань на COVID-19.
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