Середньостатистичний покупець готовий витратити на розпродаж Black Friday 3 700 гривень.
Дивися повний текст Скільки в середньому українці готові витрачати під час Black Friday — опитування.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 21:28
Скільки в середньому українці готові витрачати під час...
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Дивися повний текст Скільки в середньому українці готові витрачати під час Black Friday — опитування.
Додано: Суб 20 лис, 2021 21:28
Если покупать не в Украине то очень даже неплохо, а у нас как обычно без лоха и жизнь у барыг плоха, реальные скидки у нас только на никому не нужный хлам
Додано: Нед 21 лис, 2021 07:54
Это в нашей стране пока не работает, если в целом. Скупать барахло? Деньги сегодня важнее.
Додано: Нед 21 лис, 2021 09:24
Товар стоит, к примеру, 1000. Его выставляют за 3000 со скидкой 50%. Лох ведётся и радостно покупает за 1500, то, что реально, просто в обычный день, стоит всего 1000- вот и весь принцип кидалова под названием "Black Friday".
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