Володимир Зеленський заявив, що всі українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати по 1 тисячі гривень.
Дивися повний текст Від 570 до 4500 грн: скільки та кому платять за вакцинацію у різних країнах.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 21:50
Від 570 до 4500 грн: скільки та кому платять за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від 570 до 4500 грн: скільки та кому платять за вакцинацію у різних країнах.
Додано: Суб 20 лис, 2021 21:50
они бы еще сделали вариант официальной покупки сертификата через кассу , так бы в ноль вышли ! купить сертификат например 1000 грн , вакцинироваться получить 1000 грн в ноль ! идея гениальна пользутейсь !
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