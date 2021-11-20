RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Від 570 до 4500 грн: скільки
та кому платять за...

Від 570 до 4500 грн: скільки та кому платять за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 21:50

Від 570 до 4500 грн: скільки та кому платять за...

Пропонуємо до обговорення:
Володимир Зеленський заявив, що всі українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати по 1 тисячі гривень.

Дивися повний текст Від 570 до 4500 грн: скільки та кому платять за вакцинацію у різних країнах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96288
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 21:50

они бы еще сделали вариант официальной покупки сертификата через кассу , так бы в ноль вышли ! купить сертификат например 1000 грн , вакцинироваться получить 1000 грн в ноль ! идея гениальна пользутейсь !
yama
 
Повідомлень: 4029
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8080 раз.
Подякували: 955 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки в середньому українці готові витрачати під час...
R2 » Суб 20 лис, 2021 21:28
1 36
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лис, 2021 21:28
tigr-uu
Робота на телебаченні та радіо: скільки отримують...
R2 » Сер 17 лис, 2021 20:25
1 172
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 20:25
asp4rever
В КМДА повідомили, скільки буде коштувати ремонт мосту...
R2 » Сер 17 лис, 2021 10:47
7 323
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 17:55
unicdima

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2640)
20.11.2021 21:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.