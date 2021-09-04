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Де купують житло міленіали:
найпопулярніші міста

Де купують житло міленіали: найпопулярніші міста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 23:17

Де купують житло міленіали: найпопулярніші міста

Пропонуємо до обговорення:
Сан-Хосе і Бостон — одні з найдорожчих міст в США для придбання нерухомості, а також найпопулярніші серед міленіалів.

Дивися повний текст Де купують житло міленіали: найпопулярніші міста.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 23:17

я думал окраина киева, ну или львов) а вообще миллениалы живут в аренде, тк их родители еще живы)
alik
 
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