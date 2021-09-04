Сан-Хосе і Бостон — одні з найдорожчих міст в США для придбання нерухомості, а також найпопулярніші серед міленіалів.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 23:17
Де купують житло міленіали: найпопулярніші міста
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Дивися повний текст Де купують житло міленіали: найпопулярніші міста.
Додано: Суб 20 лис, 2021 23:17
я думал окраина киева, ну или львов) а вообще миллениалы живут в аренде, тк их родители еще живы)
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