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У Польщі спростять легалізацію іноземців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 лис, 2021 10:22
Пропонуємо до обговорення:
Сейм Польщі ухвалив зміни до закону про іноземців, яким передбачається низка спрощень у процесі легалізації трудових мігрантів, серед яких найбільшу групу в РП становлять українці.
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