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Українці не поспішають
купувати квартири на «вторинці»

Українці не поспішають купувати квартири на «вторинці»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 07:46

Українці не поспішають купувати квартири на «вторинці»

Пропонуємо до обговорення:
Експерт зазначає, що у 70% нерухомості, що продається, вартість залишатиметься незмінною. У 20% квартир можливе зростання цін до 5%.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 07:46

После Н.Г. подобный спрос может упасть втрое из-за некомпетентного налогового законодательства, необоснованном косвенном контроле (аналог Беларусь) и тогда люди, боясь потерять накопленные за 10-15 лет сбережения начнут просто постепенно проедать их, с помощью инфляции которую разогнала нынешняя власть. А строительный бизнес начнет терпеть огромные убытки из-за инфляции, цен на стройматериалы, малым спросом и конечно же откровенным рэкетом со стороны гос-ва. Потому как надо понимать, что обелить доходы здорово, но при условии роста экономики, а не ее спада. Ближайшие годы нужно выжить, а не закрутить гайки всему живому. А бюджет разбазаривать не надо на з/п и пенсии судьям и им подобным, депутатам и им помощникам... Если все они будут иметь среднюю по стране з/п и пенсии - вот и экономия бюджета
borakotlik
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:44

borakotlik

Никакого роста экономики не будет, пока все не начнут платить налоги и показывать белый доход. Или "давайте в самый-самый последний раз купим на краденое, а потом заживем по закону ?"
Насчет терпящего убытки строительного бизнеса - посмеялся.

"необоснованном косвенном контроле (аналог Беларусь) ". Это не только аналог Белоруси, а также аналог США и прочих развитых стран.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:03

Сравнил с развитыми странами... Беларусь - это близко, но тоже авансом
borakotlik
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:20

  borakotlik написав:Сравнил с развитыми странами... Беларусь - это близко, но тоже авансом


беларусь днище непригодное для нормальной жизни, с такими же мелкими ЗП и пенсиями как у нас.
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 18:00

  Nickoss1 написав:borakotlik

Никакого роста экономики не будет, пока все не начнут платить налоги и показывать белый доход. Или "давайте в самый-самый последний раз купим на краденое, а потом заживем по закону ?"
Насчет терпящего убытки строительного бизнеса - посмеялся.

"необоснованном косвенном контроле (аналог Беларусь) ". Это не только аналог Белоруси, а также аналог США и прочих развитых стран.


пусть сначала научатся распоряжаться тем, что есть.
показывать белый доход и платить налоги, чтобы их спустили на популизм, всякие сомнительные проекты и разворовали?
нет уж, этим дуракам я и метлу не доверю, спасибо
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 18:05

  Nickoss1 написав:borakotlik

Никакого роста экономики не будет, пока все не начнут платить налоги и показывать белый доход. Или "давайте в самый-самый последний раз купим на краденое, а потом заживем по закону ?"
Насчет терпящего убытки строительного бизнеса - посмеялся.

"необоснованном косвенном контроле (аналог Беларусь) ". Это не только аналог Белоруси, а также аналог США и прочих развитых стран.

Батенька, Вы словно Янелох разводящий из Омана: "своё" в Швецию, а теперь давай делиться тем, что осталось у населения?
Папередники заводы вырезали и вывезли.
Землю эти продали, порты продали, собак продали, ...
- Неужели кто-то остался, кого ещё не успели продать?
Kudrjavuy
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