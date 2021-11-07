Країни Африки, такі як Уганда, Танзанія, Зімбабве та Кенія, обігнали Україну в рейтингу пенсійних накопичень.
Дивися повний текст Уганда і Зімбабве обігнали Україну: рейтинг країн за показником пенсійних накопичень (інфографіка).
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Додано: Пон 22 лис, 2021 10:13
Уганда і Зімбабве обігнали Україну: рейтинг країн за...
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Дивися повний текст Уганда і Зімбабве обігнали Україну: рейтинг країн за показником пенсійних накопичень (інфографіка).
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:13
А звідки в Україні, при "солідарній системі" взагалі пенсійні накопичення?
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:22
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:23
Додано: Пон 22 лис, 2021 12:18
Но обязательна стабильность гривны, которую обеспечивает государство!
А оно её не обеспечивает и не гарантирует- все "хотелки" власти решаются за счет очередного грабежа накоплений, путём обвала гривны. Так и сейчас, когда "великі крадівницива" и не только, финансируются за счет заимствований (30% наполнения бюдждета), очередной грабёж лишь вопрос времени
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:33
А зачем коррупционерам ПН?? У нас что фондовый рынок есть)) куда деньги загонять? В депо, олигархам на дворец канибала леопольда или на америк. фондовый рынок для повышения благосостаяния иностранцам?
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:37
Затем, что "солидарку" скоро "выключат". А ничего другого на замену нигде в мире, вроде, не придумали...
Додано: Пон 22 лис, 2021 18:19
А что ты хочеш придумать? то чего нет? Если страна самая нищая в европе то не может быть пенсия выше за румынию или болгарию! Все эти фонды это новая кормушка для дельцов. при реальной инфляции 25 % смешно даже обсуждать этот бред!
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