RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як українці ухиляються від
сплати податків (інфографіка)

Як українці ухиляються від сплати податків (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:56

Як українці ухиляються від сплати податків (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш поширені схеми ухиляння від сплати податків в Україні.

Дивися повний текст Як українці ухиляються від сплати податків (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96311
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:48

А кому это всё на писано? Мы скрутками и контрабасом не занимаемся. Эту статью нужно повесить в рамочке в верховной раде, офисе президента, кабинете министров и т.д.
А мы просто свинорылы, мы налоги платим если шо.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2751
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:59

Говорить о потерях бюджета - всёравно, что делить шкуру не убитого медведя. Если побороть какую-либо схему - это не значит, что в бюджет будет поступать больше. Поступления могут и уменьшится.

Например, если речь идет о борьбе с ФОП-ами вместо найма, то они просто закроются и перестанут получать доход, с которого платили налоги, соответственно налоги уменьшатся, уменьшатся расходы, упадет спрос на продукцию, снизятся обороты, увеличится безработица. Всё это ударит многократным снижением поступлений в бюджет и снижения уровня жизни.

Поэтому те 6-10 млрд. что указаны как "потери бюджета" на картинке, на самом деле являются доходами бюджета, а не потерями.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 743
З нами з: 26.06.21
Подякував: 114 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 18:01

недопоступление говорите ? Так аппетиты уменьшите.

"Верховная Рада купит для своего автопарка автомобилей почти на 18 млн грн!
_ имеет акустическую систему JBL с усилителем и девять динамиков.
-отделку сидений кожей с перфорацией, ковровое покрытие пола, дополнительный кондиционер для пассажирского салона.
Марта
 
Повідомлень: 236
З нами з: 24.11.15
Подякував: 385 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 18:35

Теперішній та майбутній владі потрібно думати про відміну ПДВ та запровадженням податку з продажу.
1-6% вистачить.
Також інші податки непогано було б відмінити (та зробити так, щоб робітники самостійно платили податки після отримання тих заробітних надходжень - добре прочищає мізки, коли будуть бачити скільки вони віддають фізично податків).
Ви ж хочете, щоб усі платили їх чесно, чи не так?)
Delta7
Аватар користувача
 
Повідомлень: 215
З нами з: 01.10.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці не поспішають купувати квартири на «вторинці»
R2 » Пон 22 лис, 2021 07:46
6 205
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лис, 2021 18:05
Kudrjavuy
Українці планують подорожі на зиму: ТОП-5 популярних...
R2 » Нед 21 лис, 2021 21:40
2 256
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лис, 2021 00:56
kluychkooleg
Стало відомо, як українці отримуватимуть та...
R2 » Сер 17 лис, 2021 18:53
4 484
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лис, 2021 19:10
ТИХИЙ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.