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НБУ за тиждень продав 100 млн доларів, щоб стримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:20
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Дивися повний текст НБУ за тиждень продав 100 млн доларів, щоб стримати падіння гривні
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