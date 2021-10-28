RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ФДМУ продав 30 спиртзаводів
на 1,7 мільярда

ФДМУ продав 30 спиртзаводів на 1,7 мільярда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:58

ФДМУ продав 30 спиртзаводів на 1,7 мільярда

Пропонуємо до обговорення:
У межах демонополізації спиртової галузі в Україні Фонд державного майна продав 30 підприємств на суму понад 1,7 млрд грн.

Дивися повний текст ФДМУ продав 30 спиртзаводів на ₴1,7 мільярда.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96311
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:58

Реквием Государству "Украина", с уникальными возможностями.
Организованный криминал порвал, как тузик грелку.
Война и спустить такой комплекс "Укрспирт", ... - для создания новоявленных "олигархов".
И приподнести это лохам, как борьбу с олигархами... - умойтесь .....
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8975
З нами з: 20.09.12
Подякував: 727 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ за тиждень продав 100 млн доларів, щоб стримати...
R2 » Пон 22 лис, 2021 16:20
0 26
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лис, 2021 16:20
R2
Засновник Evergrande продав власні активи на $1,1 млрд,...
R2 » П'ят 19 лис, 2021 14:49
5 466
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лис, 2021 14:49
cohan
Оператор ГТС цьогоріч отримав 5,8 мільярда гривень...
R2 » Чет 28 жов, 2021 10:31
6 538
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 09:00
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.