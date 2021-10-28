У межах демонополізації спиртової галузі в Україні Фонд державного майна продав 30 підприємств на суму понад 1,7 млрд грн.
Дивися повний текст ФДМУ продав 30 спиртзаводів на ₴1,7 мільярда.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:58
ФДМУ продав 30 спиртзаводів на 1,7 мільярда
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФДМУ продав 30 спиртзаводів на ₴1,7 мільярда.
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:58
Реквием Государству "Украина", с уникальными возможностями.
Организованный криминал порвал, как тузик грелку.
Война и спустить такой комплекс "Укрспирт", ... - для создания новоявленных "олигархов".
И приподнести это лохам, как борьбу с олигархами... - умойтесь .....
|