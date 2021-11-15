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Шмигаль про транзит газу: Україна хоче продовжити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лис, 2021 22:44
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з європейськими партнерами йдуть переговори про можливість продовжити контракт на транзит газу на 15 років. Він також зазначив, що українська ГТС готова вдвічі збільшити обсяги прокачування в Європу.
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