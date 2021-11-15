RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Доступні кредити 5-7-9%»: Обсяг
позик перевищив 72 мільярди

«Доступні кредити 5-7-9%»: Обсяг позик перевищив 72 мільярди
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 09:45

«Доступні кредити 5-7-9%»: Обсяг позик перевищив 72 мільярди

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші фінанси, дізнався, що з моменту старту держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 27 203 кредитів на загальну суму 72,3 млрд грн.

Дивися повний текст «Доступні кредити 5-7-9%»: Обсяг позик перевищив 72 мільярди.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96362
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ratatui і 29 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З початку листопада обсяг ОВДП у обігу зріс на 7,9 млрд...
R2 » Пон 22 лис, 2021 18:49
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лис, 2021 18:50
leonidukr
Нацбанк викупив рекордний тижневий обсяг валюти
R2 » Пон 15 лис, 2021 15:22
2 189
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лис, 2021 17:37
asdasd
На кінець вересня держборг України склав $92 мільярди —...
R2 » Сер 27 жов, 2021 09:42
4 343
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 жов, 2021 13:04
unicdima

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.