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«Доступні кредити 5-7-9%»: Обсяг позик перевищив 72 мільярди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 лис, 2021 09:45
Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші фінанси, дізнався, що з моменту старту держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 27 203 кредитів на загальну суму 72,3 млрд грн.
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