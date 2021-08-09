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МВФ продовжив програму з Україною та надіслав $700 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 лис, 2021 12:02
Пропонуємо до обговорення:
Рада директорів Міжнародного валютного фонду 22 листопада затвердила перший перегляд програми Stand-by з Україною.
Дивися повний текст МВФ продовжив програму з Україною та надіслав $700 млн
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