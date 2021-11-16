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Денісова просить Кабмін
дозволити працювати віддалено...

Денісова просить Кабмін дозволити працювати віддалено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 14:49

Денісова просить Кабмін дозволити працювати віддалено...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в заяві Людмили Денисової.

Дивися повний текст Денісова просить Кабмін дозволити працювати віддалено замість відсторонення.
R2
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