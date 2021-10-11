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Apple позивається до розробника
програми-шпигуна Pegasus

Apple позивається до розробника програми-шпигуна Pegasus
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 08:48

Apple позивається до розробника програми-шпигуна Pegasus

Пропонуємо до обговорення:
Повідомила американська корпорація у вівторок, 23 листопада.

Дивися повний текст Apple позивається до розробника програми-шпигуна Pegasus.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 08:48

Какие смешные люди, может стоит дыры заткнуть в яблочных устройствах, а не судится?
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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