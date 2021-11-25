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Україна пообіцяла МВФ не впроваджувати податок на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 лис, 2021 12:26
Пропонуємо до обговорення:
У меморандумі про економічну та фінансову політику, який Україна уклала з Міжнародним валютним фондом після останнього перегляду кредитної програми, влада зобов’язалася не змінювати податок на прибуток податком на виведений капітал.
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