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Україна пообіцяла МВФ не
впроваджувати податок на...

Україна пообіцяла МВФ не впроваджувати податок на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 12:26

Україна пообіцяла МВФ не впроваджувати податок на...

Пропонуємо до обговорення:
У меморандумі про економічну та фінансову політику, який Україна уклала з Міжнародним валютним фондом після останнього перегляду кредитної програми, влада зобов’язалася не змінювати податок на прибуток податком на виведений капітал.

Дивися повний текст Україна пообіцяла МВФ не впроваджувати податок на виведений капітал.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 21:46

Благие вести, "гарант" обещал что не будет мешать грабить страну и грабителям никаких подножек... Все что унесут это честно заработанные.))
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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