Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуски внутрішніх облігацій Київської міської ради серій "O" і "N" по 400 мільйонів гривень кожна.
Дивися повний текст Київ випускає облігації ще на 800 мільйонів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 лис, 2021 16:04
Київ випускає облігації ще на 800 мільйонів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ випускає облігації ще на 800 мільйонів.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|