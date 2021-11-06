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Київ випускає облігації
ще на 800 мільйонів

Київ випускає облігації ще на 800 мільйонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 16:04

Київ випускає облігації ще на 800 мільйонів

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуски внутрішніх облігацій Київської міської ради серій "O" і "N" по 400 мільйонів гривень кожна.

Дивися повний текст Київ випускає облігації ще на 800 мільйонів.
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