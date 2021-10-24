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В Естонії заборонили використання
обладнання 5G від Huawei

В Естонії заборонили використання обладнання 5G від Huawei
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 07:47

В Естонії заборонили використання обладнання 5G від Huawei

Пропонуємо до обговорення:
Парламент Естонії, Рійгікогу, у третьому читанні підтримав законопроект "про електронні комунікації", в якому серед іншого заборонено використання в країні обладнання 5G від китайської компанії Huawei.

Дивися повний текст В Естонії заборонили використання обладнання 5G від Huawei.
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