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Одеський винний завод
приватизували за 230 мільйонів

Одеський винний завод приватизували за 230 мільйонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:01

Одеський винний завод приватизували за 230 мільйонів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Фонд держмайна.

Дивися повний текст Одеський винний завод приватизували за 230 мільйонів.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:01

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