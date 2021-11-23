Про це повідомляє Фонд держмайна.
Дивися повний текст Одеський винний завод приватизували за 230 мільйонів.
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:01
Одеський винний завод приватизували за 230 мільйонів
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Дивися повний текст Одеський винний завод приватизували за 230 мільйонів.
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