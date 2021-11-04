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Бізнес не зможе самостійно
обирати модель діяльності в...

Бізнес не зможе самостійно обирати модель діяльності в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:43

Бізнес не зможе самостійно обирати модель діяльності в...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнес не зможе самостійно обирати модель діяльності в «жовтих» карантинних зонах.

Дивися повний текст Бізнес не зможе самостійно обирати модель діяльності в «жовтих» карантинних зонах - Ляшко.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:43

Может сразу национализировать бизнес, и дело с концом? Или в концлагеря всех загнать? Чего мелочиться?
asdasd
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:45

А чем подтверждается то, что в стационары преимущественно попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки? Из мелькающих в СМИ сообщений складывается ощущение, что наоборот, умирают и заболевают чаще те, кто с "прививкой". Кстати, разве можно называть прививкой препарат, который не прошёл полного курса медицинских испытаний, в том числе на животных?
asdasd
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:57

  asdasd написав:
А чем подтверждается то, что в стационары преимущественно попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки?
Из мелькающих в СМИ сообщений складывается ощущение, что наоборот, умирают и заболевают чаще те, кто с "прививкой". Кстати, разве можно называть прививкой препарат, который не прошёл полного курса медицинских испытаний, в том числе на животных?

Подтверждается это тем, что на вопросы "вакцинацию прошли/сертификаты есть" попаданцы отвечают отказом.

Кстати, я уже раз писал (как бы не этой же учетке?..): это фейк. -- все они прошли:
https://voxukraine.org/ru/fejk-doklynyc ... zhyvotnyh/
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 14:37

В Португалии 84% вакцинировано. И ситуацию с короновирусом там называют чрезвычайной.
А нас продолжают "лечить", что как только 70% вакцинируем, заживем пуще прежнего.
o_volvachev
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 14:51

Бізнес не зможе самостійно обирати модель діяльності

І якими законами це передбачено? Може Конституцією чи міжнародними угодами?
Складається враження, що урядовці самі підписують собі кримінал. Або це просто тест на адекватність населення: чи вони раби, чи нормальні люди.
pvol69
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 15:09

  o_volvachev написав:В Португалии 84% вакцинировано. И ситуацию с короновирусом там называют чрезвычайной.
А нас продолжают "лечить", что как только 70% вакцинируем, заживем пуще прежнего.

Кто "чрезвычайной" называет?
У них как в августе за 60% вакцинированных перевалили -- смертность на нет сошла:
https://www.worldometers.info/coronavir ... /portugal/
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 16:25

Сам ответ неуважаемого министра содержит противоречие. С одной стороны посещать можно будет "... лицам, получившим, по крайней мере, одну прививку против COVID-19 "
а с другой стороны: "ведь в стационары преимущественно попадают именно те пациенты, которые не получили ПОЛНОГО курса прививки"
Получается, что либо ходоков с одной привикой надо исключить, либо в стационары попадают только те, кто не получил никакого курса прививки. А учитывая реальную статистику (не особо разглашаемую официальными органами разных стран) и просто личный опыт, которые показывают, что большой процент людей болеет после первой прививки, можно предположить, что неуважаемый министр скрывает реальную подоплеку всей этой прививочной кампании....
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:56

  _hunter написав:
  asdasd написав:
А чем подтверждается то, что в стационары преимущественно попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки?
Из мелькающих в СМИ сообщений складывается ощущение, что наоборот, умирают и заболевают чаще те, кто с "прививкой". Кстати, разве можно называть прививкой препарат, который не прошёл полного курса медицинских испытаний, в том числе на животных?

Подтверждается это тем, что на вопросы "вакцинацию прошли/сертификаты есть" попаданцы отвечают отказом.

Кстати, я уже раз писал (как бы не этой же учетке?..): это фейк. -- все они прошли:
https://voxukraine.org/ru/fejk-doklynyc ... zhyvotnyh/

хватит врать ! писатель на зарплате.
Половина моих уколотых знакомых ( 2 прививки)- болеют, кто дома кто в клиниках.
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