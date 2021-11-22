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Понад 10 млн українців
повністю вакцинувалися від...

Понад 10 млн українців повністю вакцинувалися від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 15:18

Понад 10 млн українців повністю вакцинувалися від...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на дані МОЗ.

Дивися повний текст Понад 10 млн українців повністю вакцинувалися від коронавірусу.
R2
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