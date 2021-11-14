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У Давосі представили прогноз наслідків повсюдного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лис, 2021 15:41
Пропонуємо до обговорення:
На Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у швейцарському Давосі експерти представили доповідь, в якій прогнозуються наслідки повсюдного впровадження систем штучного інтелекту (ІІ).
Дивися повний текст У Давосі представили прогноз наслідків повсюдного впровадження штучного інтелекту
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