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У Давосі представили прогноз
наслідків повсюдного...

У Давосі представили прогноз наслідків повсюдного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 15:41

У Давосі представили прогноз наслідків повсюдного...

Пропонуємо до обговорення:
На Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у швейцарському Давосі експерти представили доповідь, в якій прогнозуються наслідки повсюдного впровадження систем штучного інтелекту (ІІ).

Дивися повний текст У Давосі представили прогноз наслідків повсюдного впровадження штучного інтелекту.
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