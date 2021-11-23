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Що змушує українців їхати
до Польщі: кількість...

Що змушує українців їхати до Польщі: кількість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 10:36

Що змушує українців їхати до Польщі: кількість...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців (80,6%) виїжджають на роботу до Польщі через вищі зарплати.

Дивися повний текст Що змушує українців їхати до Польщі: кількість заробітчан зросла на чверть.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 10:36

Неужели ответ не очевиден ? Порошенко и Зеленскому отдельное "спасибо", надеюсь им аукнется. Хотя как говорится кое что не тонет.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 11:12

Re: Що змушує українців їхати до Польщі: кількість...

Щось зарплати вказані якісь ніякі, не розумію хто на такий мізер поїде?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 11:22

unicdima Тут вопрос в том с какой колокольни вы смотрите. А их много, есть высокие а есть маленькие. Подозреваю что засиделись на высокой ;)
Igorten
 
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