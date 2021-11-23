Більшість українців (80,6%) виїжджають на роботу до Польщі через вищі зарплати.
Дивися повний текст Що змушує українців їхати до Польщі: кількість заробітчан зросла на чверть.
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Додано: Суб 27 лис, 2021 10:36
Що змушує українців їхати до Польщі: кількість...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що змушує українців їхати до Польщі: кількість заробітчан зросла на чверть.
Додано: Суб 27 лис, 2021 10:36
Неужели ответ не очевиден ? Порошенко и Зеленскому отдельное "спасибо", надеюсь им аукнется. Хотя как говорится кое что не тонет.
Додано: Суб 27 лис, 2021 11:12
Re: Що змушує українців їхати до Польщі: кількість...
Щось зарплати вказані якісь ніякі, не розумію хто на такий мізер поїде?
Додано: Суб 27 лис, 2021 11:22
unicdima Тут вопрос в том с какой колокольни вы смотрите. А их много, есть высокие а есть маленькие. Подозреваю что засиделись на высокой
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