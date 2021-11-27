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Предлагаю работу для всех!
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Додано: Суб 27 лис, 2021 22:10
Набираем людей по всей украине( кроме днр, лнр, крым) от 18 лет.
Без предоплат!
Мы занимаемся скупкой товаров по выгодным ценам. Ваша задача покупать товары которые мы скажим и отправлять их по почте. Покупка товаров за наш счет . ЗП примерно 10000 -15000 в месяц. Платим каждый день!
связь телеграм/ вайбер
380992403694
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