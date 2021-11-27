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Предлагаю работу для всех!

Предлагаю работу для всех!
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 22:10

Предлагаю работу для всех!

Набираем людей по всей украине( кроме днр, лнр, крым) от 18 лет.
Без предоплат!
Мы занимаемся скупкой товаров по выгодным ценам. Ваша задача покупать товары которые мы скажим и отправлять их по почте. Покупка товаров за наш счет . ЗП примерно 10000 -15000 в месяц. Платим каждый день!
связь телеграм/ вайбер
380992403694
rabota73
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.11.21
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