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Випущено перший у світі двоповерховий автобус на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 лис, 2021 22:20
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на VanHool.
Дивися повний текст Випущено перший у світі двоповерховий автобус на електротязі (відео)
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