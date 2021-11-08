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Випущено перший у світі
двоповерховий автобус на...

Випущено перший у світі двоповерховий автобус на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 22:20

Випущено перший у світі двоповерховий автобус на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на VanHool.

Дивися повний текст Випущено перший у світі двоповерховий автобус на електротязі (відео).
R2
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