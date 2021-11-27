Міністерство інфраструктури пропонує частково компенсувати авіакомпаніям ціни на квитки на внутрішні перевезення.
Дивися повний текст В Україні можуть знизити ціни на внутрішні авіаперельоти.
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Додано: Суб 27 лис, 2021 23:34
В Україні можуть знизити ціни на внутрішні авіаперельоти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть знизити ціни на внутрішні авіаперельоти.
Додано: Суб 27 лис, 2021 23:35
Имея самого лютого Врага Украины во власти, странно ожидать чего-то в интересах Украины!
А вот где "заложена собака"!
АНушки имели российские компании, собранные в РФ. С началом войны Украина отказалась их обслуживать. Автоматически они превратились в нелётный метал.
Клоуны продавали интересы Украины.хороший обзор...:
""Слуги неукраїнського народу" запустили авіакомпанію, рейси якої обслуговують російські літаки. Бізнес на крові, скажете ви, – саме так!"
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