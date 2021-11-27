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В Україні можуть знизити ціни
на внутрішні авіаперельоти

В Україні можуть знизити ціни на внутрішні авіаперельоти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 23:34

В Україні можуть знизити ціни на внутрішні авіаперельоти

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури пропонує частково компенсувати авіакомпаніям ціни на квитки на внутрішні перевезення.

Дивися повний текст В Україні можуть знизити ціни на внутрішні авіаперельоти.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 23:35

Имея самого лютого Врага Украины во власти, странно ожидать чего-то в интересах Украины!
А вот где "заложена собака"!
АНушки имели российские компании, собранные в РФ. С началом войны Украина отказалась их обслуживать. Автоматически они превратились в нелётный метал.
Клоуны продавали интересы Украины.хороший обзор...:
https://bastion.tv/zelena-aviaciya-abo- ... ora_n43683
""Слуги неукраїнського народу" запустили авіакомпанію, рейси якої обслуговують російські літаки. Бізнес на крові, скажете ви, – саме так!"
Kudrjavuy
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