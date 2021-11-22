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Понад 35 млн американців ще не погасили кредити за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лис, 2021 12:14
Пропонуємо до обговорення:
Американці готуються до масштабних витрат на тлі початку сезону передсвяткового шопінгу.
Дивися повний текст Понад 35 млн американців ще не погасили кредити за торішні покупки — дослідження
.
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