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У КМДА заборонили роботу громадського транспорту без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лис, 2021 17:57
Пропонуємо до обговорення:
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник затвердив розпорядження про профілактичні заходи у Києві в епідемічні сезони 2021 та 2022 років.
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