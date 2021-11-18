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У КМДА заборонили роботу
громадського транспорту без...

У КМДА заборонили роботу громадського транспорту без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 17:57

У КМДА заборонили роботу громадського транспорту без...

Пропонуємо до обговорення:
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник затвердив розпорядження про профілактичні заходи у Києві в епідемічні сезони 2021 та 2022 років.

Дивися повний текст У КМДА заборонили роботу громадського транспорту без опалення.
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