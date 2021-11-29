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«Північний потік-2» може почати роботу без сертифікації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 29 лис, 2021 18:00
Пропонуємо до обговорення:
Російський газопровід "Північний потік-2" за певних обставин може почати роботу, не чекаючи завершення процесу сертифікації. Німецьке федеральне мережеве агентство (BNA) зазначає, що при запуску без сертифікації загрожує штраф близько 1 млн євро.
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