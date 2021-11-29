RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Північний потік-2» може почати
роботу без сертифікації...

«Північний потік-2» може почати роботу без сертифікації...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 18:00

«Північний потік-2» може почати роботу без сертифікації...

Пропонуємо до обговорення:
Російський газопровід "Північний потік-2" за певних обставин може почати роботу, не чекаючи завершення процесу сертифікації. Німецьке федеральне мережеве агентство (BNA) зазначає, що при запуску без сертифікації загрожує штраф близько 1 млн євро.

Дивися повний текст «Північний потік-2» може почати роботу без сертифікації - Handelsblatt.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96458
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 35 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вітренко заявив, що Росія може не продовжити контракт на...
R2 » Вів 30 лис, 2021 11:37
8 242
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лис, 2021 17:56
alt402
У КМДА заборонили роботу громадського транспорту без...
R2 » Пон 29 лис, 2021 17:57
0 52
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лис, 2021 17:57
R2
Через «Північний поток-2» Україні на рік загрожує втрата...
R2 » П'ят 26 лис, 2021 11:06
2 126
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 14:26
vladyslav_shybyryn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.