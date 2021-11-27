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За 5 років видатки на виплату зарплат держслужбовцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лис, 2021 00:20
Пропонуємо до обговорення:
За останні 5 років в системі державної служби чисельність співробітників практично не змінилася. А ось видатки на виплату зарплат держпрацівникам за цей же період зросли в три рази.
Дивися повний текст За 5 років видатки на виплату зарплат держслужбовцям зросли втричі
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