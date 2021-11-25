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monobank оголосив про
вихід на ринок еквайрингу

monobank оголосив про вихід на ринок еквайрингу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 05:20

monobank оголосив про вихід на ринок еквайрингу

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Fintech Band розробляє послугу еквайрингу для свого необанку monobank.

Дивися повний текст monobank оголосив про вихід на ринок еквайрингу.
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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