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На порталі Дія.Бізнес тепер
можна дізнатися все про...

На порталі Дія.Бізнес тепер можна дізнатися все про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 09:33

На порталі Дія.Бізнес тепер можна дізнатися все про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Дивися повний текст На порталі Дія.Бізнес тепер можна дізнатися все про земельну реформу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 09:33

На портале Дія теперь можно узнать всё о ВСЕХ.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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