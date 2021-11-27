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На порталі Дія.Бізнес тепер можна дізнатися все про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лис, 2021 09:33
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
Дивися повний текст На порталі Дія.Бізнес тепер можна дізнатися все про земельну реформу
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Додано: Вів 30 лис, 2021 09:33
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