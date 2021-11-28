RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні зменшилась
середня зарплата

В Україні зменшилась середня зарплата
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 10:01

В Україні зменшилась середня зарплата

Пропонуємо до обговорення:
Зарплата українців за місяць зменшилась майже на 200 гривень.

Дивися повний текст В Україні зменшилась середня зарплата.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96458
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 10:01

Кто то жрет мясо, кто то капусту, а в среднем жрут все галубцы.
swsashadow
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33
З нами з: 16.09.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 41 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки платять за газ в Україні та ЄС
R2 » Пон 29 лис, 2021 10:05
8 382
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лис, 2021 10:14
swsashadow
В Україні викрили мережу нелегальних товарних бірж
R2 » Пон 29 лис, 2021 17:07
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лис, 2021 17:08
cohan
Висока зарплата чи бонуси: за якими критеріями українці...
R2 » Нед 28 лис, 2021 19:06
4 300
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лис, 2021 00:05
tigr-uu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.