Національний банк України оприлюднив календар планових платежів із зовнішньої заборгованості.
Дивися повний текст НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 19:23
НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом
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Дивися повний текст НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом.
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