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НБУ назвав періоди пікових
виплат за зовнішнім боргом

НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:23

НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України оприлюднив календар планових платежів із зовнішньої заборгованості.

Дивися повний текст НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом.
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