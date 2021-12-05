RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада ухвалила законопроєкт
5600: що буде із податками

Рада ухвалила законопроєкт 5600: що буде із податками
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 20:36

Рада ухвалила законопроєкт 5600: що буде із податками

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила закон щодо збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету.

Дивися повний текст Рада ухвалила законопроєкт 5600: що буде із податками.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96544
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 20:36

То есть создадут налог для владельцев земельных паев? К примеру, в Луганской области за 10 гектаров идет 8000 гривен в год, а налога надо будет заплатить 15 000? При том, что большинство пайщиков - пенсионеры с минимальной пенсией. Провокация, чтоб обозлить людей, или неимоверная жадность стяжателя гетьманцова со своей мамой-миллионершей?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22399
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1658 раз.
Подякували: 2347 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:12

hxbbgaf
Калька с ваучерной приватизации 90-х.
Пенсионеры наперегонки побегут сливать паи за еду.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 310
З нами з: 03.02.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:42

  hxbbgaf написав:То есть создадут налог для владельцев земельных паев? К примеру, в Луганской области за 10 гектаров идет 8000 гривен в год, а налога надо будет заплатить 15 000? При том, что большинство пайщиков - пенсионеры с минимальной пенсией. Провокация, чтоб обозлить людей, или неимоверная жадность стяжателя гетьманцова со своей мамой-миллионершей?

Кто и куда идет? Но если пай содержать экономически невыгодно -- может, как писали ниже, ну его нафиг?
_hunter
 
Повідомлень: 5663
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 13:11

_hunter
Сначала создается невозможность платить за землю, а это ценный ресурс, человек его продает. а когда будет скуплено много земли снимают налог и государство в выигрыше( все для людей)
Trustobmen
 
Повідомлень: 3
З нами з: 23.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 14:13

Хочу бачити текст закону. Чому на сайті ВР максимум що є це проект підготований до другого читання. Де текст прийнятого закону? Мережею вся обговорює те чого знайти не знаю як. Дайте посилання.
gkovalenko508
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:27

  gkovalenko508 написав:Хочу бачити текст закону. Чому на сайті ВР максимум що є це проект підготований до другого читання. Де текст прийнятого закону? Мережею вся обговорює те чого знайти не знаю як. Дайте посилання.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72106
Если Вы сумеете его изучить, то вывод напрашивается сам собой:
Украина уже не принадлежит этническим украинцам.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9003
З нами з: 20.09.12
Подякував: 729 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи варто зараз купувати долар, і що буде з курсом валют...
R2 » Нед 05 гру, 2021 18:04
6 376
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 13:22
LOKY
Скільки буде коштувати долар у 2022 році - думка експерта
R2 » Нед 05 гру, 2021 13:02
1 103
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 13:02
ruslan42212
1 тис. грн за вакцинацію: Рада схвалила в цілому...
R2 » П'ят 03 гру, 2021 12:41
3 126
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 гру, 2021 14:18
flypgsob

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34888)
06.12.2021 15:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.