Верховна Рада ухвалила закон щодо збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету.
Дивися повний текст Рада ухвалила законопроєкт 5600: що буде із податками.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 20:36
Рада ухвалила законопроєкт 5600: що буде із податками
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада ухвалила законопроєкт 5600: що буде із податками.
Додано: Вів 30 лис, 2021 20:36
То есть создадут налог для владельцев земельных паев? К примеру, в Луганской области за 10 гектаров идет 8000 гривен в год, а налога надо будет заплатить 15 000? При том, что большинство пайщиков - пенсионеры с минимальной пенсией. Провокация, чтоб обозлить людей, или неимоверная жадность стяжателя гетьманцова со своей мамой-миллионершей?
Додано: Вів 30 лис, 2021 23:12
hxbbgaf
Калька с ваучерной приватизации 90-х.
Пенсионеры наперегонки побегут сливать паи за еду.
Додано: Сер 01 гру, 2021 10:42
Кто и куда идет? Но если пай содержать экономически невыгодно -- может, как писали ниже, ну его нафиг?
Додано: Сер 01 гру, 2021 13:11
_hunter
Сначала создается невозможность платить за землю, а это ценный ресурс, человек его продает. а когда будет скуплено много земли снимают налог и государство в выигрыше( все для людей)
Додано: Нед 05 гру, 2021 14:13
Хочу бачити текст закону. Чому на сайті ВР максимум що є це проект підготований до другого читання. Де текст прийнятого закону? Мережею вся обговорює те чого знайти не знаю як. Дайте посилання.
Додано: Пон 06 гру, 2021 14:27
Если Вы сумеете его изучить, то вывод напрашивается сам собой:
Украина уже не принадлежит этническим украинцам.
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