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Податок на покупку авто чи
квартири: Гетманцев анонсував...

Податок на покупку авто чи квартири: Гетманцев анонсував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 11:14

Податок на покупку авто чи квартири: Гетманцев анонсував...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів розробляє відповідний законопроект.

Дивися повний текст Податок на покупку авто чи квартири: Гетманцев анонсував законопроект.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 11:14

А где этот Ляшко с вилами? Пора уже их инноваторов выносить из властных кабинетов.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 12:15

так може блазень с початку заплатить податки з усього свого майна яке він понакупляв, а в Україні в цей час ніякої зарплати не отримував.
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 13:59

Чергова маячня від "фвхввця".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 15:23

Може й правильно, а то ходять безробітні по салонам Лєхуси нові вибирають :mrgreen:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 15:25

  Rainbow написав:Може й правильно, а то ходять безробітні по салонам Лєхуси нові вибирають :mrgreen:

согласен, я как человек всю жизнь работающий в белую, не против :mrgreen:
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 15:52

Ну, норм. Давно пора. Весь цивилизованный мир так живет. Причем давно. Налоги платить надо. То что "все равно их украдут" и "я не вижу, куда они идут" - не аргумент.
А пуканы сейчас начнут рвать те, кто покупает квартиры/машины, сидя на минималке.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:11

Отличный закон. Принимаем, роняем гривну скажем в 2-3 раза. С этого момента никто не может объяснить откуда у него собственно деньги, т.к. налоги платились с несколько другой ценности гривны. Профит. Можно еще для надежности учитывать только зарплату за последние 3 года.
Horus
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:20

Кормовая база (средний класс) сокращается, все больше людей становятся малообеспеченными и начинают экономить, а аппетиты живущих за чужой счет остаются прежними. Вот и ищут где бы еще откусить.

Это говорит о том, что рынок недвижимости и автомобилей скоро накроется медным тазом. :(
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:28

Re: Податок на покупку авто чи квартири: Гетманцев анонсував

  Цитрин написав:Это говорит о том, что рынок недвижимости и автомобилей скоро накроется медным тазом.

Каким тазом? Кого остановит +18% к цене квартиры или машины за 2-3 млн?
Rainbow
 
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