Міністерство фінансів розробляє відповідний законопроект.
Дивися повний текст Податок на покупку авто чи квартири: Гетманцев анонсував законопроект.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 11:14
Податок на покупку авто чи квартири: Гетманцев анонсував...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на покупку авто чи квартири: Гетманцев анонсував законопроект.
Додано: Сер 01 гру, 2021 11:14
А где этот Ляшко с вилами? Пора уже их инноваторов выносить из властных кабинетов.
Додано: Сер 01 гру, 2021 12:15
так може блазень с початку заплатить податки з усього свого майна яке він понакупляв, а в Україні в цей час ніякої зарплати не отримував.
Додано: Сер 01 гру, 2021 15:23
Може й правильно, а то ходять безробітні по салонам Лєхуси нові вибирають
Додано: Сер 01 гру, 2021 15:25
Додано: Сер 01 гру, 2021 15:52
Ну, норм. Давно пора. Весь цивилизованный мир так живет. Причем давно. Налоги платить надо. То что "все равно их украдут" и "я не вижу, куда они идут" - не аргумент.
А пуканы сейчас начнут рвать те, кто покупает квартиры/машины, сидя на минималке.
Додано: Сер 01 гру, 2021 16:11
Отличный закон. Принимаем, роняем гривну скажем в 2-3 раза. С этого момента никто не может объяснить откуда у него собственно деньги, т.к. налоги платились с несколько другой ценности гривны. Профит. Можно еще для надежности учитывать только зарплату за последние 3 года.
Додано: Сер 01 гру, 2021 16:20
Кормовая база (средний класс) сокращается, все больше людей становятся малообеспеченными и начинают экономить, а аппетиты живущих за чужой счет остаются прежними. Вот и ищут где бы еще откусить.
Это говорит о том, что рынок недвижимости и автомобилей скоро накроется медным тазом.
Додано: Сер 01 гру, 2021 16:28
Re: Податок на покупку авто чи квартири: Гетманцев анонсував
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