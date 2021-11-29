RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Податок на покупку авто чи
квартири: Гетманцев анонсував...

Податок на покупку авто чи квартири: Гетманцев анонсував...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:31

Re: Податок на покупку авто чи квартири: Гетманцев анонсував

Если говорить про то, что сейчас более в Европе (да и в России тоже) творится, то 18% - это ещё шара. Обычная практика: полностью заблокировать сумму до справки, что с неё уплачены все налоги.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1518
З нами з: 23.03.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:33

  Rainbow написав:Каким тазом? Кого остановит +18% к цене квартиры или машины за 2-3 млн?


Вы думаете, что если цена поднимется, у людей сразу вырастут доходы? Ха-ха, как бы не так. Люди просто будут больше экономить и реже покупать автомобили и недвижимость. Привозить автомобили и строить недвижимость станет не выгодно. И прийдется покупать старые какашки и развалюхи за огромные деньги или сосать лапу. :wink:
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 821
З нами з: 26.06.21
Подякував: 124 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:35

Я тільки "за". З радістю заплачу будь які податки одразу після того, як депутат Дубінський пояснить, як на зарплату продавця мобільних телефонів і журналіста він зміг накупити стільки елітної нерухомості і автомобілів. Після того, як депутат Юзік пояснить, як всього за 2 роки депутатства він зміг побудувати двоповерховий особняк за мільйон баксів, хоча до того все життя прожив у звичайній квартирі на Позняках. Після того, як Арахамія пояснить,як же йому вдалося купити котедж в елітному районі під Києвом за ціною 1-к квартири. Після того, як антикорупціонер Лещенко... Список можна продовжувати довго.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 635
З нами з: 24.05.09
Подякував: 207 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MGVP, warlamp і 48 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський анонсував економічний паспорт українця: як...
R2 » Сер 01 гру, 2021 13:38
6 146
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 гру, 2021 17:29
Bobua
Квартири в новобудовах столиці почали дорожчати
R2 » Вів 30 лис, 2021 14:44
2 126
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лис, 2021 15:20
Omega
Австрія першою в ЄС запровадить податок на дохід від... 1, 2
R2 » Пон 29 лис, 2021 14:41
10 495
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лис, 2021 14:34
finuser336

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.