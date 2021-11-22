Вчителям підняли зарплату (інфографіка)

Чому ? Судді, які судять людей, можуть отримутвати 60.000 грн, а вчителя - ні ?
"Зелені кнопочки" у Верховній зРаді можуть отримувати конверти з $5000, а лошари-вчителя, які їх навчали - ні ?
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Додано: Сер 01 гру, 2021 22:11
Чому ? Судді, які судять людей, можуть отримутвати 60.000 грн, а вчителя - ні ?
"Зелені кнопочки" у Верховній зРаді можуть отримувати конверти з $5000, а лошари-вчителя, які їх навчали - ні ?
Додано: Чет 02 гру, 2021 00:00
А дохтора могут.
Додано: Чет 02 гру, 2021 02:50
Я все понимаю, но почти полмиллиона школьных учителей для страны с реально проживающим населением менее 35 млн. - это, по-моему, перебор и тянет на мировой рекорд. Да, священные коровы, да очень удобно власти - целая армия потенциальных стоятелей с флагом на митинге за, но перебор. Это жевание кактуса пора заканчивать - ни детей не мучать, ни трещащий по швам бюджет, не расширять с каждым годом, а сокращать обязательную долботню в школах с зубрежкой наизусть всякой ерунды, которая через 2 дня вылетит из головы, 8 лет хватит по горло, а дальше "по результатам", понимания своей роли в жизни, тестов на обучаемость, мотивацию, способности, наклонности и т.д. Да и 13 тыс. - по-моему, пока что вполне достаточно для человека, работающего полдня. И тоже надо по результатам - одни учителя выкладывают душу, а другие пьют кофе целыми днями и тараторят методичку 50-летней давности.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 02 гру, 2021 02:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 гру, 2021 02:52
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