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Ілон Маск продає свистки
Cyberwhistle за $50: першу...

Ілон Маск продає свистки Cyberwhistle за $50: першу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 19:25

Ілон Маск продає свистки Cyberwhistle за $50: першу...

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск вирішив продавати свистки.

Дивися повний текст Ілон Маск продає свистки Cyberwhistle за $50: першу партію вже розкупили.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 19:25

Китайцы продают такую же лабуду, но по 1$))хотя в мире хватает идиотов которые будут отдавать тысячи долларов чтоб купить оригинал от Илона Маска...
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:55

Снимите кино про Маска, но только весёлое, в стиле Остап бендер нашего времени. Цены не будет этому фильму!
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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